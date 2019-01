Meghan uitgenodigd op bruiloft halfbroer

Thomas jr., die in mei niet mocht komen op de trouwdag van Harry en Meghan, ziet de bruiloft als de ideale gelegenheid om de kou binnen de familie uit de lucht te halen. „Het zou de familie weer bij elkaar kunnen brengen. Hopelijk komen Meghan en Harry en kunnen ze wat tijd doorbrengen met mijn vader.”

Thomas Markle sr. heeft sinds Meghan haar jawoord gaf aan prins Harry geen contact meer met zijn dochter of haar schoonfamilie. Ook de rest van de familie aan de vaderskant heeft geen contact met de hertogin van Sussex.

Het is maar de vraag of Harry en Meghan zin hebben om naar het feestje van de Markles te gaan. Thomas jr. had vorig jaar geen goed woord over voor zijn halfzusje. Hij riep Harry destijds op om vooral niet met Meghan te trouwen. „Het kleine beetje beroemdheid is haar naar de bol gestegen. Het is nog niet te laat om het namaak sprookjeshuwelijk af te zeggen”, zo was het advies van Thomas jr.