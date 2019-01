Duizenden gedetineerden vragen Kim Kardashian om hulp

Kim zou er volgens TMZ een sport van hebben gemaakt om veroordeelde gevangenen die in haar ogen onterecht vastzitten vrij te krijgen. En hoewel veel mensen de vrouw van Kanye West niet bepaald hoog hebben zitten, lukt het haar wel hen hun leven terug te geven. Gedetineerden zouden haar dan ook als ‘de moeder aller gevangenen’ zien en vragen haar massaal om hulp.

Deze week werd, mede dankzij Kim Kardashian, de 30-jarige Cyntoia Brown gratie verleend, na veertien jaar vast te hebben gezeten voor een moord die ze pleegde toen ze zestien was. Ze kreeg destijds levenslang opgelegd. Kim schakelde in 2017 haar advocaten in om te kijken naar het gratieverzoek van de vrouw, die gedwongen in de prostitutie werkte ten tijde van de moord. Het slachtoffer was een 43-jarige klant.

De nu 30-jarige Brown wordt in augustus vrijgelaten. Wel staat ze nog tien jaar onder toezicht.