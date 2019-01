Gordon ziet in Trijntje nieuwe Geer

Gordon vindt momenteel de chemie bij Trijntje Oosterhuis, met wie hij in de jury zit van de talentshow DanceSing. „Ik denk dat de nieuwe Geer al is opgestaan”, zegt Gordon voor de camera van het ANP.

Met Trijntje beoordeelt Gordon de zangkwaliteiten van de zingende dansers en dansende zangers. Gordon: „Trijntje en ik vormen een hele leuke combinatie, al zeg ik het zelf. Ik ben dol op Trijn. Ik ken haar natuurlijk al heel lang. Het is het Amsterdamse dat in ons zit.”

Gekkigheid

Gordon begint woensdag aan de opnames van de nieuwe spelshow Dat verzin je niet! In elke aflevering van dit vraag- en antwoordspel neemt een koppel het op tegen een honderdkoppig publiek.

Dat verzin je niet! is het tweede programma dat SBS6 door Gordon laat presenteren. Hij debuteert donderdagavond op de tv-zender als jurylid in de talentshow DanceSing. Wat verwacht hij van Dat verzin je niet!? „Ik mag het niet een quiz noemen, want het is een absurd programma met absurde vragen en absurde antwoorden en een absurde presentator. Wie neem je dan? Carlo Boszhard kon niet, dus. Ik ben heel blij met het programma. Ik denk dat het wel weer gekkigheid is. Het is een programma waar ik veel van verwacht.”

Heel anders

„Vandaag zijn de eerste opnames. Het is voor iedereen nieuw, ook voor de zender. We zullen moeten aftasten, hoe en wat. Maar als ik nou gewoon doe wat ik altijd doe, dan moet het goed komen.”

Gordon vindt de vraag of hij jureren of presenteren leuker vindt moeilijk te beantwoorden. „Zingen is wel altijd een van mijn passies geweest, daar weet ik heel veel van. Een presentatieklus als quizmaster vind ik gewoon leuk maar iets heel anders. Je kunt het een niet met het ander vergelijken.”

Leed

Bij zijn overstap naar Talpa moest Gordon afscheid nemen van zijn RTL-programma Hotter than my daughter. Patty Brard volgt hem op. Gordon: „Ik sprak Patty afgelopen week nog. Het gekke is, we hebben Patty ooit zelf gevraagd om mee te doen. Ze had natuurlijk zelf ook een hotter kunnen zijn. Ik kijk wel uit naar haar invulling van het programma. Ze ziet nu ook met eigen ogen dat er veel leed schuilgaat achter voordeuren in Nederland. Ze moet het zo echt mogelijk proberen te doen en dat doet ze.”

SBS6 zendt de eerste aflevering van Dat verzin je niet! zondagavond (21.30 uur) uit. DanceSing begint donderdag om 20.30 uur.