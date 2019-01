Saved By The Bell trekt half miljoen kijkers

Ⓒ Hollandse Hoogte / Mario Nap Fotografie

Het nieuwe programma Saved By The Bell heeft met de eerste aflevering ruim een half miljoen kijkers getrokken, meldt Stichting Kijkonderzoek woensdag. In het SBS6-programma staan er iedere aflevering BN'ers voor de klas en vragen kinderen hun het hemd van het lijf.