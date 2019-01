Twaalf BAFTA-nominaties voor The Favourite

The Favourite speelt zich af in het begin van de achttiende eeuw, wanneer Engeland in oorlog is met Frankrijk. De kwetsbare koningin Anne (Olivia Colman) zit op de troon. Haar goede vriendin Lady Sarah (Rachel Weisz) regeert in haar plaats en verzorgt de koningin, die een zwakke gezondheid heeft. Dan komt Abigail (Emma Stone) om de hoek kijken. Sarah raakt erg gecharmeerd van Abigail en neemt haar onder haar hoede. Zo ziet Abigail kans om terug te keren in de aristocratische kringen. En zo breekt in de aristocratische kringen een politieke oorlog uit. Olivia Colman is genomineerd voor beste actrice en heeft eerder voor haar rol een Golden Globe in de wacht gesleept. Rachel Weisz en Emma Stone zijn genomineerd voor beste bijrol.

Veder maken Bohemian Rhapsody, First Man, Roma en A Star Is Born goede kans op een prijs. Zij hebben ieder zeven nominaties binnengehaald. In de categorie beste niet-Engelstalige film zijn Roma en Cold War genomineerd.

Diverser

De uitreiking van de BAFTA's is op 10 februari en wordt gepresenteerd door Joanna Lumley. Twee weken later, op 24 februari, is de Oscar-uitreiking. De BAFTA's zijn sinds 2001 jaarlijks een belangrijke graadmeter voor welke acteurs en films een Oscar winnen.

Eerder werd al bekend dat de BAFTA's de jaarlijkse prijsuitreiking diverser gaan maken. De winnaar van de prijs voor beste Britse film en de prijs voor beste debuut van een Britse schrijver, regisseur of producent zal moeten voldoen aan twee van de vier diversiteitsstandaarden van de Britse filmacademie. De standaarden draaien om representatie van geslacht, leeftijd, etniciteit en seksuele oriëntatie. Niet alleen op het scherm, maar ook achter de schermen.