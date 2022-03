’Khloé Kardashian klaar voor nieuwe liefde in haar leven’

„Vorig jaar eindigde slecht voor Khloé, maar dit jaar brengt haar nu al meer geluk dan ze in heel 2021 had. Het gaat heel goed met haar”, aldus de bron. „Het lijkt er echt op dat ze over haar ex Tristan heen is. Ze is aan het daten en voelt zich goed.”

Eind vorig jaar bleek uit een vaderschapstest dat Tristan Thompson, met wie Khloé dochter True (3) heeft en op dat moment een relatie had, een kind had verwerkt bij Maralee Nichols, zijn personal trainer.

De atleet ging vervolgens publiekelijk door het stof en bood Kardashian zijn excuses aan. „Khloé, je verdient de pijn en vernedering waar ik voor gezorgd heb niet. Je verdient het niet om behandeld te worden zoals ik dat door de jaren heen heb gedaan. Mijn gedrag strookt niet met hoe ik jou zie. Ik heb ontzettend veel respect voor je en hou van je, wat je ook zal denken. Nogmaals, het spijt me ontzettend.”