Catherine jarig en volgende week aan het werk

Prins William is woensdag op bezoek bij de London Air Ambulance. Catherine zelf gaat op 15 januari weer aan de slag. Tijdens haar eerste werkbezoek van het jaar bezoekt de hertogin de King Henry’s Walk Garden, een gemeenschapstuin in het Londense stadsdeel Islington. Daar ontmoet ze vrijwilligers die haar vertellen over hun bezigheden en hoe ze de plaatselijke gemeenschap via tuinieren samenbrengen.

Het Britse hof doet zoals gewoonlijk geen officiële mededelingen over privéaangelegenheden zoals verjaardagen, die in besloten kring worden gevierd. Het enige wat het hof erover zegt in een tweet is: „Iedereen bedankt voor al jullie mooie berichtjes op de verjaardag van de hertogin van Cambridge.”