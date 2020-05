Speciaal Purple Rain-concert van Prince te zien via stream

Het optreden vond plaats in Syracuse, New York op 30 maart 1985. Tijdens dat concert zong Prince hits als Let’s Go Crazy, When Doves Cry, Little Red Corvette, 1999 en natuurlijk Purple Rain. Hij werd begeleid door zijn band The Revolution. Het concert kwam uit op videoband maar raakte al snel in de vergetelheid tot een deel ervan in 2017 weer opdook op een speciale editie van Purple Rain.

Met de stream wordt geld opgehaald voor het Covid-19 Solidarity Response Fund van de Wereldgezondheidsorganisatie. Fans die naar het concert kijken, kunnen dan ook doneren in de strijd tegen het coronavirus. Ook Google heeft toegezegd geld te schenken en het opgehaalde bedrag te verdubbelen, tot een bedrag van maximaal 5 miljoen.