Zangeres Eva Simons over verslaving: ’Ik was mezelf helemaal kwijt’

„Je zit in een bepaalde scene, je gaat veel te hard, je neemt geen slaap en van het ene drankje komt het andere en voor je het weet zit je elke dag aan de drank”, onthult de 38-jarige zangeres in RTL Boulevard. „Op een gegeven moment komt die drugs erbij, zit je aan de drugs en ben je hartstikke verslaafd. Ik was mezelf helemaal kwijt.”

Twee jaar geleden besloot de zangeres van hits als This is Love en Take Over Control naar een kliniek te stappen voor hulp. „Daar ben ik nu al twee jaar en zij hebben mij gewoon gered”, zegt Simons. „Toen ik eruit kwam was het zo van: hè, eindelijk, er is nog licht, ik kan verder.”

Moederschap

De geboorte van haar dochter Rosie in maart van dit jaar maakt Simons dan ook erg dankbaar. „Ik vind het zo leuk, echt geweldig. Ik had het niet willen missen”, zegt ze. „Ik had het ook nodig. Zij heeft mij gered. Als zij er niet was, ging ik weer rebelleren en nu heb ik een verantwoordelijkheid en dat had ik wel nodig.”

Aanleiding voor het gesprek is een kunstwerk van Studio Giftig dat is gebaseerd op het levensverhaal van Simons. Het werk is maandag onthuld en te zien bij Straat, een museum voor street art in Amsterdam.