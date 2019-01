Jackass-ster Bam Margera is klaar met drank

„Ik vind het echt balen dat mensen me altijd zien als een of andere dronken mafkees. Dus mocht je plannen hebben om me zo aan te spreken, dan kun je echt de boom in. Ik hoef niet constant te bewijzen dat ik nuchter ben”, aldus Bam.

Margera bekent het wel zwaar te hebben in de kliniek, met name het niet mogen communiceren met familie en vrienden vindt hij erg lastig. „Ik vind het heel moeilijk dat ik niet met mijn vrouw en kind mag Facetimen of met een vriend te bellen.”