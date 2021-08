Jack Brooksbank zónder prinses Eugenie op Italiaanse partyboot

De Britse tabloids pakken flink uit met foto’s die paparazzi wisten te maken van Brooksbank boottochtje onder de Zuid-Europese zon.

Te zien is onder meer hoe de echtgenoot van prinses Eugenie zijn arm slaat om het middel van model en modeonderneemster Maria Buccellati. Andere foto’s tonen Brooksbank na een duik in de zee, met in zijn hand een glas rosé en naast zich – topless – het Italiaanse model Erica Pelosini.

De schoonzoon van prins Andrew en Sarah Ferguson is European brand manager voor Casamigos Tequila, een dranklabel dat in 2013 is opgericht door George Clooney, Rande Gerber en Mike Meldman. Het bedrijf sponsort het Unicef Summer Gala, waar entreekaartjes variëren tussen 9000 en 30.000 euro, dat dit weekend plaatsvindt op Capri.

Ook Rachel Zalis, een voormalige redacteur van tijdschrift Glamour magazine en inmiddels global director bij Casamigos, maakt deel uit van Brooksbank entourage aan boord van het jacht.

Jack en Eugenie (31) werden in februari ouders van hun eerste kindje, zoon August. Volgens Britse media is de prinses wel in Italië, maar deed ze niet mee aan de vrijdagmiddagborrel op zee. Kort voordat Jack en zij voet zetten op Italiaanse grond, bracht zij met vriendinnen haar vakantie door op Ibiza.