John Legend: R. Kelly en Weinstein even erg

„Ik heb een foto genomen met Harvey, met wie ik meerdere malen heb samengewerkt voordat zijn misbruik aan het licht kwam. Toen dat eenmaal gebeurde, zijn zijn bedrijf en loopbaan geruïneerd en zoiets zou R. Kelly ook moeten overkomen”, aldus John, van wie een kiekje met zijn vrouw Chrissy en Weinstein in 2016 werd gemaakt bij het Sundance Film Festival.

Legend zit niet op verdere bemoeienis te wachten van volgers die denken dat Kelly onschuldig is. „Als jullie R willen bijstaan en alle verhalen van de misbruikte vrouwen zo teniet willen doen, zeg dat dan eerlijk. Maar haal er geen oude foto van mij met iemand anders bij.”

De zanger was een van de weinige artiesten die zijn mening gaf in de documentaire Surviving R. Kelly en werd daarvoor alom geprezen op sociale media. „Ik hoef geen schouderklopje te hebben. „Ik geloof deze vrouwen en het interesseert me geen f*ck dat ik een kindermisbruiker niet heb willen beschermen. Het was een makkelijke beslissing om hieraan mee te werken.”