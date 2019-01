Twee nieuwe gezichten in cast van ’De Luizenmoeder’

Walid en Dunya spelen het koppel Amir en Esma. Hun zoontje Achmed is nieuw in groep 4 op OBS De Klimop. Verder keren alle vertrouwde personages zoals Hannah (Jennifer Hoffman), directeur Anton (Diederik Ebbinge), Volkert (Henry van Loon) en uiteraard juf Ank (Ilse Warringa) terug.

Dunya en Walid waren eerder te zien in Goede tijden, slechte tijden. Dunya in 1999 als Leïlai en Walid in 2006 en 2007 als rechercheur Aydin.

Het nieuwe seizoen De Luizenmoeder is vanaf zondag 10 februari te zien op NPO 3.