Miljardair en Amazon-baas Jeff Bezos gaat scheiden

De miljardair slingerde dit nieuws de wereld in met een tweet die door beiden is ondertekend. Via het bericht laten ze weten na een tijdelijke relatiepauze hebben besloten om de scheiding aan te vragen en hun leven verder zullen delen als vrienden.

„We zijn erg gelukkig dat we elkaar hebben gevonden en zeer dankbaar voor alle jaren dat we getrouwd zijn geweest. Zelfs als we van tevoren wisten dat we na 25 jaar zouden scheiden, zouden we het alsnog hebben gedaan”, is een fragment uit de verklaring.

In de verklaring valt daarnaast te lezen dat ze voor hun liefdadigheidsfonds Day One Fund samen zullen blijven werken.