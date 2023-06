Arnold Schwarzenegger droomt ervan om president van de VS te worden

Als hij zich wel verkiesbaar zou kunnen stellen, zou Schwarzenegger dat „natuurlijk” doen, zegt hij in gesprek met Chris Wallace. „Het veld stond wijd open in 2016 en ik denk dat dat nu ook het geval is. Ik bedoel: wie is er beschikbaar? Er is momenteel geen persoon die iedereen samen kan brengen.” Schwarzenegger mag zich niet verkiesbaar stellen omdat hij niet in de VS geboren is, maar in Oostenrijk.

Volgens Schwarzenegger zou hij de volgende presidentsverkiezingen in 2024 kunnen winnen. „Het is een no-brainer. Ik zie wel voor me dat dat lukt.” De acteur emigreerde in 1968 naar de VS en werd wereldberoemd dankzij filmhits als The Terminator, Twins en Predator.