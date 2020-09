Caitlyn Jenner vernam einde Keeping up with the Kardashians via media

"Ik heb het op het nieuws gehoord. Niemand belde me, ik hoorde het via de media", zegt Caitlyn. "Was ik verrast? Nee. Maar die show is waarschijnlijk de beste realityshow in de geschiedenis. De meiden en Kris hebben geweldig werk geleverd met de show en het zo lang volgehouden, maar iedereen is nu op een andere plek en ik denk dat het tijd is om verder te gaan. Niets duurt eeuwig."

Keeping up with the Kardashians is al vanaf 2007 op tv. Caitlyn was daarin, als voormalig partner van Kris Jenner en ouder van Kendall en Kylie Jenner, regelmatig te zien.