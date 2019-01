Romy Monteiro: Ondertussen opnames gedaan met de liefste

„Dank voor alle lieve berichtjes. Begrip, support en ook respect krijg ik van jullie. Voelt zo warm nu”, schrijft Romy dinsdagavond op haar Insta Stories. Niet alleen cancelde Romy haar theatertour vanwege haar gezondheid, ook liet deze week weten dat zij en haar verloofde Django uit elkaar zijn. „We gunnen elkaar al het moois, maar gaan ieder ons eigen pad. Alles in goed overleg en uit liefde”, meldde ze toen.

Toch schrijft ze woensdag op Insta Stories dat ze het weliswaar rustig aan doet op het gebied van werk, social media en privé, maar dat ze ondertussen wel ’het leukste programma ooit op de buis heeft opgenomen’. In haar Stories laat ze foto’s zien van de opnames in november. Het gaat om DanceSing dat dat ze met Johnny de Mol, ’de liefste’ presenteert en dat vrijdag voor het eerst op tv te zien is bij 6.

