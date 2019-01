Rico Verhoeven huisdichter in satirisch sportprogramma

Ze behandelen naar eigen zeggen op een unieke, scherpe, maar vooral komische wijze de gebeurtenissen en eigenaardigheden uit de sport en actualiteit. In hoog tempo en op komische wijze wordt de sportweek doorgenomen.

Volgens het drietal is Makkelijk scoren: „Perfect voor mensen die elke dag sport kijken, maar ook voor mensen die sport haten of het eigenlijk graag vaker zouden willen kijken, maar er in de praktijk haast nooit aan toekomen door de 24-uurs economie.”

Ook Rico Verhoeven mag meedoen in het programma. De kickbokskampioen is bekroond tot huisdichter.

De eerste aflevering is zondag 10 februari op NPO 3.