Jan Slagter: LuckyTV met Van der Staaij smakeloos

In het Nashville-document staan afkeurende christelijke standpunten over lhbt’ers geformuleerd. De Nederlandse versie van het oorspronkelijk Amerikaanse manifest, dat zondag werd gepresenteerd, leidde tot veel boze en afkeurende reacties. LuckyTV-man Sander van der Pavert gebruikte als reactie een opname van de SGP-fractieleider Van der Staaij die het religieuze lied Blijf bij mij, Heer zingt en legde hem homo-erotische teksten in de mond. Het filmpje was maandag te zien in De Wereld Draait Door.

„Ik ben voor satire, maar er zijn grenzen. Ik vind het echt smakeloos”, aldus Jan Slagter woensdag op NPO Radio 1. „Dat lied is voor kerkelijken heel belangrijk. Je kwetst hier ook heel veel mensen mee die vinden dat dat Nashville-document niet kan.”

Dat de maker van de oorspronkelijke beelden verbolgen is over het satirische filmpje, snapt Slagter ook. „Je hebt de documentaire integer gemaakt en je bent er trots op. En dan gebeurt er dit. Net alsof je een schilderij hebt gemaakt en er met zwarte verf overheen wordt gegaan.”