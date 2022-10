Premium Het beste van De Telegraaf

Nieuwe inspiratie voor Amerika-droom! Hans Klok: ’Nu wil ik mijn eigen serie’

Door Edwin Bredius Kopieer naar clipboard

Hans vroeg de acteurs uit Bros, Luke Macfarlane, Nicholas Stoller en Billy Eichner, hem een handje te helpen. Ⓒ Ferry de Kok

Nadat hij huis en haard had opgeven en opnieuw naar Las Vegas vertrok, kwam als donderslag bij heldere hemel een einde aan Hans Klok’s carrière in Amerika toen het hele Mekka van het entertainment de deuren moest sluiten en in een spookstad veranderde. Maar toch is nog niet alles voorbij. Op de première van de film Bros vertelt Hans aan Privé zijn nieuwe plannen…