Rami Malek reageert op gênante vertoning met Nicole Kidman

Tijdens de Golden Globes gingen de cast en de crew het podium op om de prijs voor Beste Dramafilm voor Bohemian Rhapsody op te halen, waarin Rami Malek de hoofdrol van Freddie Mercury speelt. Nicole Kidman kondigde de prijs aan en dus liep Malek logischerwijs op haar af om haar te begroeten. Maar zij keerde zich direct van hem af. Ook bij de tweede poging wist Malek haar aandacht niet te trekken en leek zij hem te negeren.

„Ik dacht dat ik wel gemakkelijk even gedag kon zeggen, maar op zo’n moment als dat... Erg gênant. Ik denk dat dit me nog wel even blijft achtervolgen op het internet”, lacht hij. Toch kennen Nicole Kidman en hij elkaar al jaren, verklaart hij. „Al lijkt het niet zo op dit filmpje.”

Malek won overigens ook nog de prijs voor beste acteur.