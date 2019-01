Donderdag afscheid voor doodgeschoten rapper Feis

Vrijdag kwamen al honderden mensen bijeen om de 32-jarige artiest te herdenken. Bij de massale herdenking op het Heemraadsplein werden witte ballonnen opgelaten en sprak zijn beste vriend, rapper Winne, de menigte toe.

Feis werd in de nieuwjaarsnacht doodgeschoten na een ruzie in een café. Door wie is nog onbekend. De schutter of schutters zijn nog niet aangehouden. Na het fatale geweld pakte de politie zeven verdachten op, maar geen van hen blijkt iets met de schietpartij te maken te hebben.

