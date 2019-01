William krijgt cadeautjes voor Catherine’s verjaardag

De Britse prins kreeg onder meer een door kinderen gemaakte verjaardagskaart voor de woensdag 37 jaar geworden Catherine. „Bedankt voor de herinnering”, grapte William. „Ik wist het vanochtend gelukkig ook nog, dus ik kwam goed weg.” Op de handgeschreven kaart stond: „Kate, ik hoop dat je de mooiste verjaardag hebt die je je kan voorstellen.”

William kreeg ook speelgoedhelikopters mee voor prins George (5), prinses Charlotte (3) en prins Louis (acht maanden). Daar wordt vooral George erg blij van, zei de prins. „Ik had niet kunnen terugkeren zonder speelgoedhelikopter. George had me dat nooit kunnen vergeven.”

Ook William kreeg iets nieuws, namelijk een nieuwe titel. Hij is sinds woensdag als beschermheer verbonden aan Air Ambulance London.