Boyle is... BACK!

Ruim tien jaar later bewijst de Schotse zangeres nog steeds over een gouden strot te beschikken... Ⓒ Getty Images

Wie herinnert zich niet die sensationele auditie van SUSAN BOYLE, die wat slonzige vrouw op het podium van Britain’s Got Talent, voor wie je eigenlijk geen stuiver gaf? Wat kwam deze uitgerangeerde dame in die soepjurk in hemelsnaam doen? Gniffelend ging het publiek er maar eens voor zitten hoe ze af zou gaan. Tót ze begon te zingen... Bleek ze toch over een gouden keel te beschikken om U tegen te zeggen! Ze verpletterde niet alleen de zaal, maar ook heel Engeland en uiteindelijk zelfs de hele wereld.