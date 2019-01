’Duister en raar: dat ligt me het best’

In ’Glass; krijgt de opgesloten Elijah Price (Samuel Jackson, l) gezelschap van een seriemoordenaar met verschillende identiteiten (James McAvoy, m.) en van David Dunn (Bruce Willis), een oude bekende sinds ’Unbreakable). Ⓒ Disney

Bejubeld en verguisd. Cineast M. Night Shyamalan heeft ’t allemaal meegemaakt. Na het bloedspannende The sixth sense werd hij gebombardeerd tot grootmeester, na het floppen van After earth werd zijn carrière doodverklaard. Het succes van The visit en Split bewezen recent het tegendeel en Glass – volgende week uit – onderstreept zijn wedergeboorte. „Ik voel me inderdaad kiplekker”, grijnst de filmmaker in Parijs.