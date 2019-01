Voormalig Disney-topman gaat naar Skydance

Lasseter werd in november 2017 al gedwongen een sabbatical van zes maanden te nemen nadat hij zich ongepast zou hebben gedragen tegenover medewerkers van Pixar. De exacte details hierover zijn nooit bekend geworden. In juni 2018 maakte Disney bekend dat Lasseter het bedrijf definitief zou verlaten.

De 61-jarige Lasseter geldt als een pionier op animatiegebied de afgelopen decennia. Hij was een van de oprichters van studio Pixar, die in 1994 met Toy Story de eerste digitale animatiespeelfilm afleverde. Sindsdien maakte Pixar vrijwel alleen maar hits als Cars, Finding Nemo, Monsters Inc, The Incredibles, Ratatouille en Wall-E. In 2006 werd hij ook de baas van Disney Animation Studios, waar Pixar inmiddels toe behoorde.

Studio Skydance produceerde de afgelopen jaren hits als de Mission: Impossible-reeks van Tom Cruise, de nieuwe Star Trek-films, World War Z en True Grit. De studio kondigde in 2017 aan ook animatiefilms te willen gaan maken. De eerste, Luck, wordt in 2021 verwacht.