Baby Stormi krijgt Louis Vuitton-tas

Op een nieuwe stoel die papa Travis Scott voor een leuk bedragje moet hebben gekocht, zit het meisje als een waar prinsesje, bewonderd door moeder Kylie Jenner en tante Kim, die via haar Instagram Stories liet weten de tasjes voor al haar baby girls in de familie te hebben gekocht.

Ⓒ Instagram

Met enthousiast gekraai neemt het meisje de merktas aan, om het vervolgens volleerd over haar schouder te zwaaien. „OMG, dit meisje gooit de tas over haar schouder, ik kan dat niet”, schrijft Kylie bij de video die een hoog schattigheidsgehalte heeft. Op Instagram liggen Kylie’s fans dan ook in katzwijm over het babymeisje - ’Oooohh, zij is de scháttigste!’ -, op Twitter is nog wel een kritische noot te horen over het geven van een Louis Vuitton-tas aan een elf maanden oude baby.