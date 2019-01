Vrouwengroepen boos op nieuwe baan John Lasseter

De organisatie Time’s Up, die stelling neemt tegen seksueel ongepast gedrag op de werkvloer, meldt The Hollywood Reporter in een reactie dat Skydance ’een man die meerdere malen is beticht van seksueel wangedrag macht en privileges geeft’. Een woordvoerder van Time’s Up noemt de keuze van Skydance om Lasseter te vragen ’het in stand houden van een systeem dat gebroken is en ervoor zorgt dat machtige mannen wegkomen met de fouten die ze hebben gemaakt’ .

Woman and Hollywood, een organisatie die zich inzet voor meer gelijkheid en diversiteit in de filmwereld, noemt de aanstelling van Lasseter ’een vreselijke boodschap aan alle vrouwen bij Pixar die durfden hun stem te verheffen tegen Lasseter en hun ervaringen durfden te delen’. „Dit is een signaal dat de mannencultuur in Hollywood nog springlevend is, ondanks alles wat er het afgelopen jaar is gebeurd.”

Woensdag werd bekend dat Lasseter voor studio Skydance aan de slag zal gaan, die onder meer hits als maakte als de Mission: Impossible-reeks van Tom Cruise en de nieuwe Star Trek-films. Dat nadat hij vorig jaar in juni zelf ontslag nam bij Disney na een eerdere sabbatical na aantijgingen van seksueel wangedrag. Hij erkende destijds zijn misstappen en bood zijn excuses daarvoor aan.