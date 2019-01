K-otic-zangeres Bouchra bevallen van dochter

Bij een foto van het meisje Melina Rose, waarop het gezichtje bedekt is met een grote muts en een speen, schrijft ze een lieflijk rijm waaruit blijkt dat zij als ’ongeduldig wijf’ erg nieuwsgierig was naar het kindje dat ze zou krijgen. „Het is al de derde keer, maar weer heel bijzonder en welkom ben je in ons leven. Melina Rose, ik hou nu al zielsveel van jou en ga mijn alles geven.”

Voor haar en haar vriend Jouri is Melina Rose hun eerste kindje, maar Bouchra heeft ook al een dochter van tien en een zoon van 8.

Ⓒ Instagram / Bouchra Tjon Pon Fong