Nederlandse acteur in National Geographic-serie

In de langlopende serie, die in Nederland wordt uitgezonden op National Geographic, worden verhalen gereconstrueerd van mensen die in het buitenland zijn gearresteerd, vaak op verdenking van het smokkelen van drugs. Croes is samen met de Amerikaanse acteur Sam Chance te zien in de aflevering die 26 januari te zien is in Nederland. Greek Border Bust vertelt over twee Amerikanen die begin jaren zeventig het plan opvatten om 110 pond hasj van Afghanistan naar Duitsland te smokkelen.

Croes groeide op in Italië en België. Daarna verhuisde hij naar Amsterdam, waar hij zijn master informatierecht voltooide aan de Universiteit van Amsterdam. Toen besloot Croes zijn leven om te gooien en in Londen een acteercarrière op te gaan bouwen. Hij werkt er ook als model. Binnenkort is de acteur te zien in de film Rocketman, over het leven van zanger Elton John.

Hij is niet de enige Nederlander die in Rocketman te zien is; ook Celinde Schoenmaker speelt een belangrijke bijrol.