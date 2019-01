RTL 4 blundert met WENDY en ERLAND

Op dezelfde dag dat Nederland werd opgeschrikt door het nieuws van hun huwelijksproblemen, zond RTL een portret uit over het ’droomleven’ van Wendy en Erland. Ⓒ ANP

Het droomleven van WENDY VAN DIJK en ERLAND GALJAARD ging dinsdag op zijn eigen, voormalige zender RTL 4 nog even door! Terwijl heel Nederland ’s morgens was opgeschrikt door het nieuws van hun zware huwelijkscrisis, zond deze zender nog eens een mierzoet portret van Wendy uit, dat liet zien hoe perfect hun leven nog was in de zomer van 2017. Hoe is het in de tussentijd met Nederlands meest besproken paar?