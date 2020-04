Grote artiesten slaan handen ineen op cover Foo Fighters-nummer

De artiesten hebben hun deel vanwege het coronavirus allemaal thuis ingezongen. Producer is Fraser T. Smith, die eerder samenwerkte met onder meer Adele en Stormzy. De complete line-up bestaat uit 5 Seconds of Summer, AJ Tracey, Anne-Marie, Bastille, Biffy Clyro, Celeste, Chris Martin, Dermot Kennedy, Dua Lipa, Ellie Goulding, Grace Carter, Hailee Steinfeld, Jess Glynne, Mabel, Paloma Faith, Rag’n’Bone Man, Rita Ora, Royal Blood, Sam Fender, Sean Paul, Sigrid, YUNGBLUD en Zara Larsson.

Het liedje gaat donderdag in première tijdens The Big Night In, een drie uur durend inzamelingsevenement op BBC One. De nationale opbrengsten gaan naar Children in Need en Comic Relief. Geld dat van buiten het Verenigd Koninkrijk binnenkomt wordt naar het Covid-19 Solidarity Response Fund van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO overgemaakt.