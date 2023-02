Louis Tomlinson komt in maart met film over zijn carrière

De documentaire is gemaakt door Charlie Lightening. Vorig jaar had hij succes met de video bij As It Was, de hit van Harry Styles, eveneens voormalig lid van One Direction. Lightening mocht grasduinen in het archief van Tomlinson. In All Of Those Voices zijn dan ook homevideo’s te zien, net als nog nooit vertoond materiaal van live-optredens van de Brit. Ook zijn wereldtournee van afgelopen jaar komt aan bod.

„Dit is iets waar ik al jaren aan werk”, schrijft Tomlinson op social media. „Ik sta te trappelen om het eindelijk met de wereld te delen. Ik heb het al een miljoen keer gezegd, maar ik heb het geluk dat ik de trouwste fans heb die een artiest zich maar kan wensen, en aangezien ze door het vuur gaan voor mij, wilde ik mijn verhaal delen.”

Vanaf half maart gaat All Of Those Voices wereldwijd draaien in bioscopen.