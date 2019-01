’Destiny’s Child weggehaald bij R. Kelly’

„Mijn ex-vrouw Tina en ik gingen met de meiden mee, want R. Kelly wilde altijd graag ’s avonds muziek opnemen. Wat anders aan zijn studio was dat er naast de opnamestudio een club was, waar zo’n 40 tot 50 mensen aan het dansen waren. Daarbij vroeg ’ie veel geld. 75.000 dollar voor een nummer van zijn hand, plus alle reiskosten, dus in totaal betaalde je dan 100.000 dollar voor een nummer. Ik heb het persoonlijk afgewezen, puur omdat ik het liedje niet goed genoeg vond”, aldus Mathew.

Hoewel Knowles zegt dat zijn beslissing destijds puur muzikaal was, gingen er toen ook al wat geruchten over Kelly rond. „Ja, de meiden waren toen 15, 16 jaar oud. Als ze naar het toilet moesten, ging Tina altijd met ze mee. We verloren ze geen seconde uit het oog.’