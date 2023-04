Premium Het beste van De Telegraaf

Filmrecensie Partnerruil met voorbedachten rade

Door Eric le Duc Kopieer naar clipboard

Het wil maar niet vlammen in Frankrijk. Ⓒ Eigen beeld

Met Zomer in Frankrijk beloofden de makers ons een ‘zinderende’ filmvakantie aan de Côte d’Azur. Maar weet wel dat regisseur Mark de Cloe en scenariste Nienke Römer (het team achter deze romkom) eerder verantwoordelijk waren voor luie en aartsflauwe zwijmelfilms als Mannenharten en Niks vreemds aan. En helaas: ook in Zomer in Frankrijk wil de zon nooit echt doorbreken.