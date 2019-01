Cristiano Ronaldo ontkent nieuwe aantijgingen

De dame in kwestie, Jasmine Lennard, is een complete Twitter-oorlog tegen de Portugese sterspeler begonnen en heeft allerlei audiofragmenten online geplaatst, waarin volgens haar Ronaldo te horen is. Zo zou hij zich negatief hebben uitgelaten over de LBTGQ gemeenschap en de Joodse gemeenschap. Ook noemt ze hem een leugenaar en zegt ze ’nog veel meer over hem naar buiten te brengen’.

Lennard, die in het verleden meedeed aan Celebrity Big Brother UK, zegt geïnspireerd te zijn geraakt na het zien van de ontluisterende documentaire over R. Kelly eerder deze week. Door nu haar mond open te doen wil ze Kathryn Mayorga, de vrouw die zegt verkracht te zijn door Cristiano in 2009 in Las Vegas, steunen. „Ik geloof die vrouw en zal alles doen om te bewijzen wat voor een vreselijke man Ronaldo is”, aldus Jasmine.

Tijdens het posten van haar vele tweets, zouden zich een aantal vrouwen bij Jasmine gemeld hebben die ook zeggen bedreigd te zijn door de voetballer. Haar Jasmines profiel lijkt inmiddels niet meer te bestaan.