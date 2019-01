Chris Martin mee op huwelijksreis van ex Gwyneth Paltrow

Chris Martin Ⓒ Hollandse Hoogte

Het kersvers getrouwde paar Gwyneth Paltrow en Brad Falchuk had een bijzondere gast mee tijdens hun huwelijksreis op de Malediven. Chris Martin, de ex-man van Gwyneth, vloog ook mee naar de eilandengroep en dat was volgens de actrice ’heel modern’, zo liet ze weten in de televisieshow Live with Kelly and Ryan.