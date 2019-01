Slechtste chauffeur scheurt top 25 binnen

In de show, gepresenteerd door John Williams, krijgen roekeloze rijders en angsthazen een heropvoedingscursus autorijden van coaches Patricia Nijman en Tim en Tom Coronel. Onder anderen PowNed-verslaggever Dennis en Rowan en Louisa uit het TLC-programma Onze transgenderliefde kruipen voor de show achter het stuur.

Het NOS Journaal van 20.00 uur was het best bekeken programma van de woensdag, daar keken 2.075.000 mensen naar. De Slimste mens nam met 1.683.000 kijkers een tweede plek in in de lijst en De wereld draait door trok 1.396.000 kijkers.