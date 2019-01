Dochter Jennifer Lopez heeft ’showbizz-genen’

Lopez schitterde onlangs met Emme in de videoclip van haar nieuwe single Limitless en dat was volgens haar ’de mooiste dag die ik ooit op een set beleefd heb’. „Het was doodeng om het haar te laten doen, omdat ik haar absoluut niet wil pushen. Maar het werd een geweldige ervaring voor ons allebei. Ik heb geen idee of het vak in wil, maar ze heeft er duidelijk de genen voor, ze is een natuurtalent.”

De 49-jarige superster zegt verder trots te zijn op haar eigen loopbaan. „Ik heb door de jaren heen veel kritiek gehad vanuit de entertainmentindustrie. Waardoor ik nog aan mezelf ging twijfelen ook. Totdat ik dacht: wacht even, hier heb ik keihard voor gewerkt, dit is geen foutje. Daar feliciteer ik mezelf mee, zonder dat ik dat arrogant bedoel. Het is meer een schouderklopje aan mezelf.”