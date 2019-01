Lady Gaga biedt excuses aan voor duet R. Kelly

De A Star is Born-ster wil op deze manier de vrouwen die zich hebben uitgesproken tegen de controversiële zanger in de documentaireserie Surviving R. Kelly een hart onder de riem steken. „Ik sta voor 1000 procent achter deze vrouwen, geloof ze, weet dat ze lijden en pijn hebben, en heb sterk het gevoel dat hun stem gehoord en serieus genomen moet worden”, aldus Gaga.

De zangeres, zelf slachtoffer van seksueel misbruik, legt uit dat ze het nummer en de bijbehorende video maakte in een ’donkere tijd in haar leven’. „Mijn bedoeling was om iets heel uitdagend en provocerend te maken omdat ik boos was en nog steeds niet het trauma had verwerkt dat zich in mijn eigen leven had voorgedaan.”

Excuses

Ze vervolgt: „Ik deel dit niet om excuses voor mezelf te maken, maar om uit te leggen. Totdat het jou gebeurt, weet je niet hoe het voelt. Maar ik weet wel hoe ik me nu voel.” De zangeres sluit haar boodschap af met een verontschuldiging voor haar ’slechte beoordeling’. „Het spijt me, zowel voor mijn slechte oordeel toen ik jong was, als voor het feit dat ik me niet eerder uitsprak.”

R. Kelly wordt naar aanleiding van de serie, waarin jonge vrouwen vertellen over hoe de zanger hen manipuleerde, controleerde en misbruikte terwijl ze meestal nog minderjarig waren, strafrechtelijk vervolgd door justitie. Ook sterren als John Legend, Jada Pinkett Smith, Meek Mill en Omarion spraken zich eerder uit tegen hem.