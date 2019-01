Gregory Porter op Royal Park Live

De Amerikaanse jazzzanger is bekend van nummers als Holding On en Liquid Spirit. Voor het gelijknamige album ontving hij een Grammy Award. Porter gaf vorig jaar nog drie uitverkochte concerten in Koninklijk Theater Carré en een optreden op North Sea Jazz.

Royal Park Live vindt plaats op het landgoed van Paleis Soestdijk in Baarn. Het is het vierde jaar op rij dat er een concertserie plaatsvindt in het paleis. In voorgaande jaren gaven Sting, Jack Johnson, Elvis Costello, Van Morrison, Damien Rice, Counting Crows, BLØF en Racoon een concert.

Kaarten voor het concert van Porter gaan maandag 14 januari om 10.00 uur in de verkoop via de website van Royal Park Live.