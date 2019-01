Peter Beense nieuwe nachtburgemeester van Nederland

Tijdens de Horecava, het jaarlijkse evenement voor professionals in de horecabranche, in de Rai woensdagavond, kreeg Beense door presentator Jeroen Post de ambtsketting omgehangen. De jury koos voor de volkszanger omdat hij al jaren actief is in het nachtleven en een café aan de Korte Reguliersdwarsstraat had. Ook staat hij nog regelmatig zelf ’s nachts op de bühne.

De afgelopen jaren is Beense meermaals genomineerd om nachtburgemeester te worden, maar telkens greep hij naast de titel. Dit jaar nam hij het op tegen DJ Jean en de Snollebollekes. Beense noemt de horeca een ’verlenging van zijn huiskamer’.