Nieuwe liefde voor Amazon-tycoon Jeff Bezos

Woensdag lieten Amazon-tycoon Jeff Bezos en zijn vrouw in een verklaring op Twitter weten een einde aan hun huwelijk te maken. Hij legt uit dat het al een tijd niet meer goed gaat tussen de twee en ze zelfs al een ’proefscheiding’ hebben gehad, waarna ze hebben besloten te gaan scheiden en als vrienden door het leven te gaan.

The New York Post en National Enquirer zeggen nu bewijs te hebben dat de 54-jarige miljardair inmiddels al een tijdje samen is met Lauren Sanchez, de voormalig nieuwslezer van Good Day LA. Lauren is momenteel nog getrouwd met de CEO van WME, Patrick Whitsell. Zij maakten onlangs bekend uit elkaar te gaan. Naar verluidt zijn Bezos en Sanchez sindsdien gaan daten. Sanchez heeft drie kinderen, twee uit haar huwelijk met Whitsell en een uit een vorige relatie.

Romantische uitjes

The National Enquirer zegt al vier maanden onderzoek te doen naar de vermeende affaire, wat Bezos ertoe zou hebben gebracht het nieuws te brengen dat hij en MacKenzie gaan scheiden. De twee zouden samen zijn gespot in privé jets en limousines en zijn ’betrapt’ tijdens romantische wandeltochten, in hotels en restaurants en maakten samen verschillende keren een helikoptervlucht.

Jeff en MacKenzie waren 25 jaar getrouwd en hebben samen vier kinderen. Het is nog niet duidelijk of de twee onder huwelijkse voorwaarden getrouwd zijn en wat er dus met het enorme fortuin van 135 miljard dollar van Bezos gaat gebeuren. Een woordvoerder van Amazon wilde niet ingaan op deze nieuwe wending in het verhaal.