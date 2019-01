Keke Palmer spreekt zich uit over voormalig mentor R. Kelly

Op Instagram deelt ze haar verhaal, waarin ze in eerste instantie meeleeft met de moeilijkheden die de zanger zelf als kind moest overwinnen. „Maar dat hij vervolgens anderen door dezelfde duisternis liet gaan waar hij zelf van wegvluchtte, is het meest ontmoedigende om te accepteren.”

Palmer schrijft dan ook bij een veelzeggende zwarte afbeelding, dat ze het laatste uur alleen maar heeft gehuild. „Ik ben gekwetst en verdrietig omdat hij ook een zegen voor deze vrouwen had kunnen zijn, maar in plaats daarvan gebruikte hij deze vrouwen en dat kan ik niet accepteren.” Ze zegt dan ook bij de vrouwen te staan, ’omdat dat simpelweg het juiste is’. „We mogen geen misbruik maken van elkaar of accepteren dat iemand anders dat doet.”

De actrice heeft ondertussen een goede positie verworven in de muziekindustrie en dankte een paar jaar geleden R. Kelly nog voor zijn goede advies. „Ik bracht veel tijd door met samenwerken met R. Kelly en hij vertelde me dat ik het acteren niet op hoefde te geven voor het zingen. ’Het kan je muziek juist naar een hoger niveau tillen’.”

Steeds meer sterren laten van zich horen na het verschijnen van de spraakmakende documentaire. Vooraf kostte het de maakster van de documentaire veel moeite om beroemdheden in haar documentaire te krijgen; alleen John Legend wilde meewerken.