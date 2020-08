Armin van Buuren stapt over van 538 naar Qmusic

„Het is altijd een droom geweest om een radioprogramma te kunnen maken waardoor ik het publiek kennis kan laten maken met de beste clubhits van het moment”, zegt Armin. „Toen ik vorig jaar in the Qube stond en daarna bij de Top 40 Awards was, wist ik: ’Dit is een leuke club!’ De afgelopen maanden ontstond zo het idee om samen dit nieuwe radioprogramma te lanceren, daarnaast weet ik dat Qmusic een goed honk zal zijn voor A State Of Trance. Ik heb heel veel zin om hiermee bij Qmusic aan de slag te gaan!”

„Armin behoeft eigenlijk geen introductie, want hij is vijf keer uitgeroepen tot beste dj van de wereld en is een van de meest succesvolle artiesten in de Nederlandse Top 40”, zegt Qmusic-programmadirecteur Dave Minneboo. „We zijn heel trots dat Armin ons dj-team komt versterken.”

Clubhits

In World Wide Club 20 bespreekt Armin vanaf 5 september elke zaterdag tussen 22.00 en 00.00 uur de beste clubhits van het moment. De lijst wordt samengesteld in samenwerking met de Stichting Nederlandse Top 40. A State Of Trance is elke zaterdag van 01.00 tot 03.00 uur te horen.

Armin was bijna tien jaar dj bij Radio 538. Daarvoor werd A State Of Trance, dat al sinds 2001 loopt, bij SLAM! uitgezonden. Het programma wordt ook buiten Nederland uitgezonden door meer dan 100 radiostations in 84 landen.