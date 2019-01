Ex Jeff Bezos krijgt helft van miljarden

Was tot voor kort nog onbekend hoe het zat, TMZ vernam van bronnen die op de hoogte zijn, dat de twee geen huwelijkse voorwaarden hebben opgesteld. Geen wonder ook, melden ze: Bezos was ten tijde van hun redelijk spontane huwelijk nog geeneens miljonair. Dat werd hij pas in 1997 en bij het geven van zijn ja-woord had hij nooit kunnen vermoeden ooit de rijkste man in de wereld te zijn.

Mocht Jeff Bezos zijn fortuin inderdaad eerlijk moeten delen met ex-vrouw MacKenzie - woensdag maakte hij hun scheiding bekend - dan verliest hij tegelijk die positie. Laat hij spelers als Bill Gates en Warren Buffet nu nog ver achter zich, dan zal hij zich achter hen moeten scharen in de lijst van rijkste mensen ter wereld. Jeff Bezos vergaarde zijn kapitaal met het enorme succes van Amazon, het bedrijf dat hij in 1994 oprichtte en dat sindsdien een gigantische vlucht heeft genomen.

Los van het geld zal het bovendien enorm gecompliceerd zijn om de bezittingen te verdelen. Zo is het voormalig koppel ook eigenaar van 162.000 hectare grond, waarmee ze de twee grootste grondbezitters zijn van het land. De waarde daarvan bepalen is ook geen eitje.

Met zoveel geld staat er veel op het spel, maar Bezos heeft bezworen dat de scheiding ’super vriendschappelijk’ verloopt.