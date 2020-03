Nieuw seizoen Draadstaal in april op televisie

In de nieuwe reeks worden ook een aantal nieuwe personages geïntroduceerd, waaronder Annelies met haar Formule 1-analyses. Jeroen en Dennis kruipen daarnaast ook in de huid van een stel pantomimespelers en gaan elke week op date in een item aan de hand van het populaire datingprogramma First Dates, inclusief de enige echte gastheer Sergio. Uiteraard keren ook oude bekenden als Fred en Ria, Jopie en Leon en The Againman (de weerman) terug.

Het nieuwe seizoen van Draadstaal is vanaf zondag 19 april wekelijks op NPO 3 te zien.