Kevin Hart heeft geen spijt

Woensdagochtend werd definitief bekend dat Hart de Oscars toch niet gaat presenteren. De komiek legde eerder zijn functie neer toen er kritiek kwam op homofobe opmerkingen en grappen die hij in het verleden had gemaakt. „Ik heb mijn excuses aangeboden. Ik verontschuldigde me opnieuw. Ik verontschuldigde me na die verontschuldiging. Ik ben er klaar mee. Ik heb het gedaan. Ik ben er overheen.”

Nadat Colbert had verklaard dat hij ook dingen heeft gezegd in het verleden, zei Hart dat er een ’verschil’ was. „Je kunt anderen tevreden stellen in de wetenschap dat je al het mogelijke hebt gedaan om te behagen. Als het nog steeds niet goed valt, moet je een besluit nemen dat je klaar bent met proberen te behagen”, legt Hart uit. „Mijn werk is mezelf 24 uur per dag, 7 dagen per week naar buiten brengen. Er is geen versie van mij die nep is.”

Ondanks dat hij de Oscar-presentatie aan zijn neus voorbij zag gaan, vertelt Hart dat hij al wat grappen had bedacht. Zo zou hij onder anderen Nicole Kidman en haar aparte manier van applaudisseren op de korrel nemen, evenals een schreeuwende Meryl Streep en Denzel Washington die een petje draagt. Het is nog onduidelijk wie de presentatie van de show eind februari op zich neemt. Volgens de laatste geruchten zou de taak verdeeld worden onder verschillende sterren.