Oscarwinnaar maakt film over WOII in Amsterdam

Atlas van een bezette stad laat zien hoe Amsterdam er eruitzag tussen 1940 en 1945 met behulp van illustraties van de plekken waar vroeger onderduikers zaten en waar het hoofdkwartier van de NSB zat. Stigter is ook verantwoordelijk voor het scenario van de documentaire die Steve McQueen gaat regisseren.

McQueen schreef en regisseerde in 2008 zijn eerste lange speelfilm, Hunger. Hij won hiermee de Caméra d'Or in Cannes. Ook zijn tweede film, Shame, werd goed ontvangen. Zijn grootste succes tot nu toe was 12 Years a Slave uit 2013 waarvoor hij een Oscar won. Widows, zijn vierde film, draait momenteel in de bioscoop en is ook al genomineerd voor diverse prijzen.