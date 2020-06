Dolly Parton praat elke ochtend met God

De countryzangeres vertelt in gesprek met het Amerikaanse tijdschrift Guideposts een erg lichte slaper te zijn en in de vroege uren van de ochtend op te staan. „Ik vraag God dan wat ik die dag voor hem kan betekenen”, bekent ze. „De ochtend is de beste tijd om in contact te komen met God, in de stilte voordat iedereen wakker wordt, telefoons afgaan en e-mails om aandacht vragen.”

Dolly Parton heeft haar geloof ook een centrale plek gegeven in haar themapark Dollywood. „Weet je wat mijn favoriete plek in het park is? Het is een klein kerkje dat vernoemd is naar de priester die bij mijn geboorte was, de Robert F. Thomas Chapel. Het is het hart van Dollywood. Mensen kunnen er hun gebeden en wensen achterlaten. Ze kunnen genieten van de stilte en ervoor zorgen dat hun gebeden net zo groot zijn als hun dromen, ze kunnen nader tot God komen. Ik had niets goeds in mijn leven kunnen doen zonder God aan mijn zijde”, aldus Dolly.

„Het is al een tijdje geleden dat dokter Thomas me op deze wereld heeft gezet, maar de dromen eindigen nooit, net als de gebeden. Dat houdt me op de been; om groots te dromen en bidden.”